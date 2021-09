Comparatif de matelas – [Comparaison simplifié]

Comparateur des meilleurs Matelas

De nombreux matelas sont disponibles à la vente. Que ce soit en ligne ou dans une boutique de litterie. Faire son choix devient alors compliqué parmis des modèles toujours plus différents, et leurs nouvelles technologies.

Comparez pour bien choisir :

Pour bien comparer les matelas il est important d’avoir les bonnes informations, et surtout de savoir vos besoins ( fermeté du matelas ou composition ) et votre budget. La solution idéale est donc de prendre en comparaison 2 ou 3 matelas vendus en ligne et d’en choisir un, en utilisant la peridode d’essai de 100 jours.

La periode d’essai vous permet de voir si celui ci vous convient ou non. Attention, il faudra rendre le matelas sans traçe pour que la reprise soit accépté.

Ci dessous un tableau comparatif des matelas populaires, qui vous permettra de mettre en concurrences différentes grandes marques et gammes de prix. Notre comparatif se veux simple et efficace afin que votre choix ne se transforme pas en mission impossible. (Pensez aussi au promotions qui sont assez importantes sur ce genre de produits).

Meilleures ventes en France

Elu produit de l'année

100 nuits d'essai gratuit

Très bon rapport qualité / prix Jusqu'à 40% de promo 10 /10 Voir l'offre Fabrication française

Grand choix de linges de lit

120 nuits d'essai gratuit

facilité de paiement 15% de promo 8.5 /10 Voir l'offre 200 nuits d'essai gratuit

haut de gamme -25% dès 300e d'achat 7 /10 Voir l'offre

Pourquoi choisir le meilleur matelas ?

Le choix d’un matelas est important. Donner le meilleur pour votre sommeil, pourra rendre votre vie bien plus agréable. Saviez vous qu’en moyenne nous dormons plus d’un tiers de notre temps ? De ce fait donner à votre corps un bon environnement pour se ressourcer est essentie. Cet achat est très important! Acheter un matelas ou un autre, peut impacter d’une façon positive ou négative votre santé mentale et physique. Prendre le temps de bien comparer devient donc indispensable. Le sommeil pour directement impacter :

Votre humeur

Votre concetration

Votre santé

Nos derniers articles pour bien comparer :

Tous les matelas ne sont pas compatibles avec tout le monde et ils dépendent de l’âge, du poids, de la taille, des préférences de chacun, mais aussi du prix et du lieu d’achat. Si vous voulez acheter votre matelas, vous pouvez utiliser les différentes indications de ce comparatif matelas. Ce comparatif matelas est établi en fonction des types disponibles, des prix d’achat et aussi de toutes les meilleures marques de matelas présentes sur Internet.

Comparatif : le type de matelas

Il existe plusieurs types de matelas, qu’il est possible de regrouper en 3 grands groupes à savoir les matelas en latex, les matelas à ressorts et les matelas en mousse. Le matelas à mémoire de forme étant un matelas en mousse.

Chacun de ses types doit être pris en compte dans le comparatif matelas. Pour un meilleur comparatif des matelas, et cela avant votre achat.

Matelas en Latex

Le matelas Latex est le premier type présenté dans ce comparatif . Il existe deux types de matelas en latex : le latex naturel et le latex synthétique. D’apres notre expertise, le meilleur matelas ne peut pas faire parti de cette catégorie, car les caractéristiques techniques du latex, sont réduites par rapports a d’autres matérieux et technologies. Il est aussi très dur, donc si vous voulez un peu de souplesse et d’acceuil chaleureux du corps dans votre matelas, notre comparatif vous déconseil se type.

Toutefois si vous voulez quand même en prendre un, il est préférable d’opter plutôt pour un matelas en latex naturel que les matelas en latex synthétique. Cependant, le prix des matelas en latex 100 % naturel est plus élevé.

Matelas à ressorts

Concernant les matelas à ressorts il faut bien comprendre qu’il se divise en deux catégories

Le matelas de base à ressorts non ensachées

Les matelas haut de gamme avec ressorts ensachés

La qualité et le confort entre ces deux matelas ne sont pas du tout équivalentes. Bien que le matelas de base à ressorts non ensaché, soit vraiment pas cher, nous vous conseillons vivement d’éviter un tel achat. Pour les matelas à ressorts ensachés, la qualité et le confort seront au rendez vous, mais le prix sera en général assez élevé.

Matelas en mousse

Le troisième type de matelas présent dans ce comparatif est le matelas le plus répendu dans le monde, c’est, le matelas en mousse. Les matelas en mousse classique ne sont pas tellement confortable, cependant la mémoire de forme, nouvelle technologie de mousse vient redorer l’appréciation général de la mousse par les clients.

Matelas composites ou hybrides :

Afin d’apporter toujours plus de confort, les fabriquant ont crées des matelas Hybrides, en utilisant plusieurs technologies pour un seul matelas. le but est donc :

Apporter un maintient parfait avec des zones de confort avec les ressorts

Créer un acceuil souple et moelleux avec la mémoire de forme

Comparatif : Prix des matelas

Si vous voulez opter pour un matelas présent dans ce comparatif de matelas, vous devez prendre en compte les prix des matelas. Bien que certains matelas présent, affiche un prix déjà très intéressant il est parfois possible de les avoir encore moins cher avec les promotions très fréquentes sur internet. De plus le bas prix ne signifie pas non plus que le matelas est de mauvaise qualité; En general, les matelas vendues en ligne permette d’avoir divers avangages notament le prix plus bas, pour une qualité équivamente à un matelas vendu dans une boutique.

Pourquoi les matelas en ligne sont moins cher ?

Un matelas vendu en ligne peut être sans problème le meilleur. C’est d’ailleurs pour cela que la marque Emma, à plusieurs fois été élue produit de l’année. Pourtant leurs matelas ne sont pas très cher. mais alors pourquoi le prix est si bas ? Tout simplement parce que la vente en ligne est plus interessante pour le commerçant ou le fabricant. Les frais sont ainsi réduits fortement.

Pas de magasin à payer par le revendeur

Un seul stock pour la france entière

Une equipe de livraison dédié

Pas de commerciaux et vendeurs à rémunérer

Les offres promotionnelles sur le prix des matelas :

Les offres promos des vendeurs de matelas sur internet sont très fréquentes. elles permettent d’avoir des remises allant jusqu’à 40%. Sur un prix déjà très bas, cela peut devenir l’affaire du siècle. Vous n’avez qu’a visiter les sites internet des différentes marques afin de voir les offres en cours. Afin de vous faire gagner du temps nous avons aussi pris la peine d’indiquer les promotions du moment dans notre tableau comparatif de matelas.

Meilleur matelas : Vidéo explicative

Comparatif des matelas sur Internet

Si vous voulez acheter un matelas qui dispose de plusieurs couches, donc plus haut de gamme, tout en payant moins, vous devez préférer l’achat de matelas sur Internet. Avec ce comparatif, vous avez compris que les meilleurs matelas sont ceux qui disposent de plusieurs couches de matières différentes. En achetant un matelas dans une boutique physique, vous n’aurez pas le meilleur rapport qualité-prix.

En ligne, vous pourrez choisir entre :

La marque de matelas Emma avec 5 couches ( Prix moyen 700 € ) La marque de matelas Tediber avec 3 couches ( Prix moyen 800 € ) La marque de matelas Simba avec 4 couches ( Prix moyen 600 € ) La marque de matelas Casperavec 4 couches ( introuvable en France ) La marque de matelas Eve avec 3 couches ( Prix moyen 800 € )

Conclusion sur le comparatif des matelas :

L’achat de mateas en ligne est sécurisé par les 100 jours d’essai gratuit. Ce qui fait de la vente en ligne l’un des mode d’achat préféré par les français. Il sera très facile pour vous de retourner les matelas proposés dans ce comparatif. Ce sont donc des achat sans risques, en cas d’insatisfaction.